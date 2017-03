Veja agências em MS que abrirão para saque no sábado

No estado, 38 agências da Caixa vão funcionar das 9h às 15h no sábado / Divulgação

Mato Grosso do Sul terá 38 agências da Caixa Econômica Federal abertas no sábado (11) para interessados em sacar o dinheiro ou obter informações sobre as contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O horário de funcionamento será das 9h às 15h (de MS).

O saque das contas inativas do FGTS começa nesta sexta-feira (10) para os beneficiários nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. O cronograma de saques se estende até o dia 31 de julho e varia de acordo com a data de nascimento dos trabalhadores.

Na sexta (10), na segunda (13) e na terça-feira (14), a Caixa vai abrir duas horas mais cedo para atender quem for às agências para sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS, para obter informações sobre saldo ou acertar o cadastro.

As agências da Caixa vão abrir em outros três sábados durante o calendário de saques: 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho.

Veja abaixo os endereços das agências da Caixa que abrirão no próximo sábado (11) em MS:

CAMPO GRANDE

- Centro: rua 13 de Maio, 2.837

- Avenida Bandeirantes, 2.010, Vila Bandeirante

- Pantanal: avenida Coronel Antonino, 98, Vila Rica

- Rua Barão do Rio Branco, 1.119, Centro

- Avenida Afonso Pena, 3.436, Centro

- Avenida Eduardo Elias Zahran, 1.789, Vila Santa Dorotheia

- Avenida Mato Grosso, 2.942, Santa Fé

- Aero Rancho: avenida Marechal Deodoro, s/n, lote 5, quadra 2, Jardim Tijuca

- Rodoviária: avenida Gury Marques, 1.292, Universitário

- Julio de Castilho: rua Valdez, 69, Vila Alba

DOURADOS

- Avenida Joaquim Teixeira Alves, 1.555, Centro

- Avenida Weimar Gonçalves Torres, 2.467, Centro

CORUMBÁ

- Rua Cuiabá, 1.388, Centro

TRÊS LAGOAS

- Rua Paranaíba, 610, Centro

- Cidade das Águas: rua Elvírio Mario Mancini, 923, Centro

PONTA PORÃ

- Avenida Brasil, 3.154, Centro

AMAMBAI

- Rua Pedro Manvailler, 3.809, Centro

APARECIDA DO TABOADO

- Avenida Orlando Mascarenhas Pereira, 1.065, Centro

AQUIDAUANA

- Rua Mal Mallet, 43, Centro

BATAGUASSU

- Rua Maracaju, s/n, Centro

BONITO

- Rua Santana do Paraíso, 763, Centro

CAARAPÓ

- Rua Sete de Setembro, 252, Centro

CASSILÂNDIA

- Rua Joaquim Balduino de Souza, 421, Centro

CHAPADÃO DO SUL

- Rua 06, 609 quadra 30 - lote 25/26, Centro

COXIM

- Rua Viriato Bandeira, 680, Centro

JARDIM

- Avenida Duque de Caxias, 800, Centro

MARACAJU

- Avenida João P. Fernandes, 2.460, Centro

MIRANDA

- Rua 13 de Junho, 168, Centro

MUNDO NOVO

- Avenida Brasil, 922, Centro

NAVIRAI

- Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 477, Centro

NOVA ALVORADA DO SUL

- Avenida Irineu de Souza Araujo, 1.221, Jardim Eldorado

NOVA ANDRADINA

- Avenida Antonio J. Moura Andrade, 1.480, Centro

PARANAÍBA

- Rua Capitão Martinho, 555, Centro

PORTO MURTINHO

- Avenida Laranjeiras, 181, Centro

RIO BRILHANTE

- Rua Dr. Julio Siqueira Maia, 1.100, Centro

SÃO GABRIEL DO OESTE

- Avenida Getúlio Vargas, 393, Centro

SIDROLÂNDIA

- Rua Lucia de Souza Melo, 45, Centro

SONORA

- Avenida Povo, 700, Centro

