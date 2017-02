Veja a programação dos blocos de rua de Brasília para esta segunda de carnaval

Com uma programação que começa às 8h e vai até a madrugada, o carnaval de Brasília e de regiões outras administrativas do Distrito Federal promete diversão para todas as idades.

Blocos tradicionais da capital federal como o Galinho de Brasília, Aparelhinho e Baratinha vão desfilar na cidade nesta segunda. Águas Claras, Taguatinga, Santa Maria, Riacho Fundo e outras regiões administrativas também terão festas de carnaval.

Veja a agenda dos blocos de rua desta segunda-feira de carnaval:

8h - Sesc Carnaval - QE 4, AE, Guará I

10h - Carnapati - Estacionamento 4 do Parque da Cidade

11h - Pintinho de Brasília - Setor de Autarquias Sul, Quadra 4,

12h - Bloco O Coco da Ema - Quadra 101, Recanto das Emas

12h - Populares em Pânico - 310 Norte

12h - Baratinha - Parque da Cidade, Estacionamento 12

13h - Bloco dos Que Ficaqui - Setor Bancário Sul

13h - Concentra Mas Não Sai - 404/405 Norte

14h - Bloco Vem que Cabe - EQD 305/111, Estacionamento da Feira, Recanto das Emas

14h - Bloco Bora Lá - Praça da Quadra 301, Águas Claras

14h - Bloco Gogó da Ema - Balão das Emas, Recanto das Emas

14h - Mamãe Taguá - Praça do DI, Taguatinga

14h - Do Quadrado - Praça dos Prazeres – 201 norte

14h - Clube de Remo - Orla do Lago, Polo 3

14h - Carnaval de Rua - Praça Central, QC 1, Santa Maria

15h - Aparelhinho - Setor Bancário Sul

15h - Bloco das Divinas Tetas - Setor Bancário Sul

15h - Acabou o Gás/Urubloco - Setor Bancário Sul

16h - Concentra Mas Não Sai - 404/405 norte

16h - Asé Dudu - Taguaparque, Taguatinga

16h - Os Filhos de São Jorge - Av. Da Quadra 6 – Quadra 4 da Vila Buritis, Planaltina

17h - Divinas Tetas - Atrás do Banco do Brasil - Setor Bancário Sul

18h - Carnaval Social e do Povo - Praça Central, Paranoá

19h - Carnaval Social e do Povo - Estacionamento do Estádio Augustinho Lima, Sobradinho

19h - Carnaval Social e do Povo - Orla do Lago, Brazlândia

22h - Carnaforró - Parque de Exposições, São Sebastião

