GERAL | Segunda, 4 de Setembro de 2017 - 16:15 Veículos de policial militar são incendiados no interior de SP De acordo com o relato da vítima à Polícia Civil, ela assistia à televisão em casa, no bairro Cohab Nova, quando ouviu estouros e sentiu o cheiro de borracha queimada. Ao sair de casa, encontrou seu automóvel em chamas