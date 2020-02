Veículos apreendidos há mais de dez anos foram leiloados durante Operação Limpa Pátio

Os veículos foram avaliados pelos leiloeiros responsáveis pelos certames, mas pelo tempo decorrido, viraram sucatas. - (Foto: Divulgação)

Um Monza apreendido pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul em 2009 e um Ford Ka confiscado pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) em 2007 estavam nos pátios do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) há mais de dez anos e foram leiloados na Operação Limpa Pátio. Os veículos foram avaliados pelos leiloeiros responsáveis pelos certames, mas pelo tempo decorrido, viraram sucatas.

Mais de oito mil veículos foram arrematados no último leilão entre o dia 14 de janeiro a 14 de fevereiro de 2020.

Conforme o coordenador da Comissão de Leilão do Detran-MS, Diego Fernando Arruda Soares, os pátios lotados estavam prejudicando a fiscalização de trânsito, deteriorando o bem de terceiros. “Além da questão de saúde pública, ocasionando proliferação de pragas e mosquitos”, comenta.

Diego explica que além das razões elencadas acima, existe ainda as questões de natureza administrativa, arrecadatória e ambiental. “Os bens parados quando leiloados geram uma arrecadação para o Estado de MS, através do pagamento de guias de tributos, quando o valor de arremate é suficiente para tal”, conclui.

Benfeitorias e Prevenção

Na esfera administrativa, com a saída e a realização rotineira de leilões, as agências do Departamento podem realizar benfeitorias, melhorar o atendimento ao público, pois em alguns casos, os veículos apreendidos estavam até tomando espaço destinado a atendimento de vistoria, por exemplo, e tornando inviável a realização de obras de melhorias nas agências

Para o diretor-presidente do Departamento, Luiz Rocha, além da uma benfeitoria administrativa, a Operação Limpa Pátio é um passo essencial na preservação da saúde da população do Estado.

Após a Operação Limpa Pátio, iniciada em agosto do ano passado, mais de 18 mil veículos esvaziaram os pátios das agências do Departamento. O objetivo é que 18 leilões sejam realizados até o final do ano.



Próximo leilão

Os lances para o próximo leilão estarão abertos a partir desta quinta-feira (20.02), a partir das 9h. Serão leiloados veículos de circulação, apreendidos e recolhidos no pátio da leiloeira credenciada Aparecida Maria Fixer, dos municípios de Aparecida do Taboado, Brasilândia e Três Lagoas. O encerramento esta previsto para o dia 03 de março, às 15h.

No total, são 80 lotes de veículos, sendo 75 motocicletas e 05 automóveis. O período de visitação acontece entre o dia 02 e 04 de março, no pátio da leiloeira, localizados os lotes na Rua João M. Montalvão, 288, Jardim Morumbi, em frente a agência do Detran em Três Lagoas. O horário da visita acontece das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

O leilão acontece online, para acessar clique aqui.

Viviane Freitas – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS)