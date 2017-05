Veículo atropela e mata cervo em rodovia federal no Pantanal de MS

Um carro de passeio atropelou e matou um cervo na BR-262, a 10 quilômetros do perímetro urbano de Corumbá, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, na noite de sexta-feira (5). Segundo o Corpo de Bombeiros, com o impacto, o motorista perdeu o controle e saiu da pista.

Por volta das 23h (de MS) os bombeiros chegaram ao local do acidente e encontraram os três ocupantes do veículo sem ferimentos. O carro trafegava no sentido Corumbá-Campo Grande. O animal morreu na hora.

De acordo com os bombeiros, a pista ficou parcialmente interditada. O veículo teve o parachoque e parabrisa danificados e precisou ser guinchado até a cidade.

