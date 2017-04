Vazamento de gás mobiliza bombeiros em Santo André, no ABC paulista

Um vazamento de gás de grandes proporções foi detectado na Avenida Sapopemba, em Santo André, no ABC, próximo à divisa com São Paulo, no início da manhã desta terça-feira, 18. Conforme a Polícia Militar (PM), uma rede da Transpetro foi rompida na esquina com a Rua Maestro Erlon Chaves durante um reparo por equipes da empresa. A tubulação já havia sido danificada durante tentativa de furto de óleo diesel no local, ocorrida horas antes.

Por volta das 7h30, cinco viaturas do Corpo de Bombeiros estavam no local, que está isolado como prevenção e para a realização dos trabalhos de reparação. Não há feridos e nem risco de explosão, segundo informaram os bombeiros. Algumas casas do entorno foram evacuadas e a rede elétrica foi desligada até a contenção total do vazamento.

