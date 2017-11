Vaticano investiga supostos abusos sexuais a menores em seu território

O Vaticano informou neste sábado que está investigando supostos abusos sexuais a menores revelados recentemente e que poderiam ter ocorrido dentro do território da Santa Sé.

O porta-voz do Vaticano, Greg Burke, disse em comunicado que "em consideração dos novos elementos surgidos recentemente está em curso uma nova investigação para que se lance toda a luz sobre o que realmente aconteceu".

Trata-se de supostos abusos sexuais a menores no pré-seminário São Pio X, uma instituição que está alojada no Palácio São Carlo, dentro dos muros vaticanos, que acolhe coroinhas e possíveis novos seminaristas.

O jornalista italiano Gianluigi Nuzzi apresentou neste mês um livro intitulado " Peccato originale" ("Pecado Original") no qual divulga o relato do jovem polonês Kamil Tadeusz Jarzembowski sobre esses abusos.

No livro Jarzembowski fala sobre "os abusos no seu quarto a outro seminarista, mais de 140 vezes e dos quais ele era testemunha ocular, por parte de um pupilo do reitor que era maior que ele e que depois se tornou sacerdote ". Esses fatos teriam acontecido entre 2013 e 2014.

Hoje o porta-voz vaticano indicou em seu comunicado que "como consequência de algumas denúncias, anônimas e não anônimas, desde 2013 foram efetuadas investigações em várias ocasiões".

"Os fatos denunciados, correspondentes a anos precedentes e que teriam afetado alunos coetâneos entre eles, alguns dos quais já não estão presentes no instituto no momento das investigações, não encontraram a correspondente confirmação", acrescentou Burke.

