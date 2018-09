Vaticano assina acordo provisório com a China sobre indicação de bispos

O Vaticano anunciou neste sábado que assinou um "acordo provisório" com a China para acalmar as tensões relacionadas à indicação de bispos. O acordo é considerado um avanço sobre uma questão que prejudica as relações diplomáticas há décadas.

A insistência de Pequim em aprovar as indicações de bispos na China entra em confronto com a autoridade papal absoluta de escolhê-los. Neste sábado, o Vaticano comunicou que o papa Francisco decidiu aprovar sete bispos escolhidos pelo país - não pelo Vaticano - ao longo dos próximos anos, "com a visão de sustentar a proclamação do Evangelho na China".

De acordo com comunicado emitido pelo Vaticano, o papa espera que, com essas decisões, "inicie-se um novo processo que fará com que as feridas do passado se curem, levando à comunhão total de todos os católicos chineses". Fonte: Associated Press.