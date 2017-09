Vasco joga em São Januário sem torcida na estreia do técnico Zé Ricardo

Depois de uma paralisação de duas semanas para os jogos da Seleção Brasileira contra Equador e Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo, a Série A do Campeonato Brasileiro de futebol recomeça hoje (9), com três jogos pela 23ª rodada: Atlético MG x Palmeiras; Vasco x Grêmio e São Paulo x Ponte Preta.

O jogo entre Vasco e Grêmio, às 18h, ocorre em São Januário sem presença de público, pois o clube ainda cumpre punição pelos incidentes ocorridos no jogo do primeiro turno com o Flamengo, com a perda de seis mandos de campo imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A partida deste sábado marca a estreia do técnico Zé Ricardo, dispensado pelo Flamengo e contratado pelo Vasco no mês passado. Este é o quinto jogo da punição imposta pelo STJD.

O Grêmio jogará com o time reserva para poupar jogadores, pois o time gaúcho joga no Rio de Janeiro contra o Botafogo, na quarta-feira (13), pelas quartas de final da Copa Libertadores.

Neste domingo (10), serão realizados os seguintes jogos: Atlético PR x Coritiba; Sport x Avaí; Santos x Corinthians; Vitória x Fluminense; Botafogo x Flamengo e Chapecoense x Cruzeiro. A rodada será encerrada na segunda-feira (11), com Atlético GO x Bahia.

A classificação do Campeonato Brasileiro é a seguinte: 1º, Corinthians (50 pontos); 2º Grêmio, 43; 3º, Santos, 38; 4º, Palmeiras, 38; 5º, Flamengo, 35; 6º, Cruzeiro, 31; 7º, Botafogo, 31; 8º, Atlético PR, 30; 9º, Fluminense, 30; 10º, Atlético MG, 29; 11º, Sport, 29; 12º, Vasco, 28; 13º, Ponte Preta, 27; 14º, Bahia, 26; 15º, Coritiba, 26; 16º, Vitória, 25; 17º, Chapecoense, 25; 18º, Avaí, 25; 19º, São Paulo, 23; 20º, Atlético GO, 18.

