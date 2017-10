Vasco faz clássico contra Botafogo no Rio com torcida de volta ao estádio

Com a volta da torcida vascaína ao estádio na cidade, o Vasco faz neste sábado (14) á noite o clássico carioca da 28ª rodada da série A do Campeonato Brasileiro de Futebol contra o Botafogo,no Maracanã. O time dirigido por Zé Ricardo cumpriu suspensão de seis jogos sem torcida no Rio, devido aos tumultos ocorridos em São januário no jogo do primeiro turno contra o Flamengo.

O jogo Vasco e Botafogo começa às 19h, e em São Paulo, às 21h, o São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense. O clássico carioca deverá levar um grande público ao estádio, já que os dois times vêm de vitórias difíceis na rodada, ambas por 2x1 e contra times catarinenses, a Chapecoense (Botafogo) e o Avaí (Vasco).

Na tabela, o Botafogo leva vantagem, em 6º lugar, na zona de classificação da Libertadores, com 43 pontos. O Vasco ocupa a 9ª posição, com 36, o que leva à Copa Sul-Americana. Na outra partida da noite, o São Paulo volta a lutar para sair da zona de rebaixamento, onde ocupa a 17ª posição, com 31 pontos. No domingo (15) o Fluminense, 16º, com 32 pontos, tentará vencer o Avaí, no Maracanã, para não entrar no Z4.

No domingo um jogo que desperta atenção será entre o lanterna do campeonato, Atlético GO (26 pontos), em 20º lugar, e o Palmeiras (44), 5º colocado e que demitiu o técnico Cuca após empatar em casa por 2x2 com o Bahia, depois de estar vencendo por 2x0. O mesmo Bahia, 14º colocado (32 pontos), receberá em Salvador o líder do campeonato, Corinthians (58 pontos).

A rodada completa é a seguinte: sábado (14): Vasco x Botafogo e São Paulo x Atlético PR; domingo (15): Fluminense x Avaí; Sport x Atlético MG; Atlético GO x Palmeiras; Chapecoense x Flamengo; Coritiba x Grêmio; Bahia x Corinthians; segunda-feira (16): Santos x Vitória.

Classificação: 1º, Corinthians (58 pontos) 2º, Santos (48); 3º, Cruzeiro, 47; 4º, Grêmio, 46; 5º, Palmeiras (44); 6º, Botafogo, 43; 7º, Flamengo, 40; 8º, Atlético MG (37); 9º, Vasco (36); 10º, Atlético PR (35);12º, Sport (33); 13º Chapecoense (32); 14º, Bahia (32); 15º Ponte Preta (32); 16º, Fluminense (32); 17º, São Paulo (31); 18º, Avaí (30); 19º, Coritiba (28); 20º, Atlético GO (26).

Pela série B, os jogos deste sábado: ABC x Boa Esporte; Figueirense x Santa Cruz; Vila Nova x Goiás; América MG x Luverdense; Náutico x Guarani; Oeste x Ceará. O líder, com 57 pontos, é o Internacional, que venceu na terça-feira (9) o Brasil RS por 1x0, em Porto Alegre.

Em Fortaleza, começa neste sábado a decisão da série C do Campeonato Brasileiro, com o primeiro jogo entre Fortaleza e CSA de Alagoas, às 19h, na Arena Castelão. A segunda e decisiva partida está marcada para o próximo sábado (21), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 18h.

Em 18 jogos oficiais disputados entre as duas equipes, o CSA venceu sete, o Fortaleza três e houve sete empates. CSA marcou 22 gols contra 15 do Fortaleza. Na primeira faze da competição, CSA venceu por 1x0 em Maceió e houve empate de 1x1 em Fortaleza. Os dois times estão classificados para a série B de 2018, assim como Sampaio Corrêa, do Maranhão, e São Bento de Sorocaba (SP), que também terminaram entre os quatro primeiros lugares do campeonato.

