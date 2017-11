Varal Fashion Damha arrecada verba para o Abrigo Vovó Miloca

- Divulgação

A segunda edição do Varal Fashion Damha será realizada nos dias 2 e 3 de dezembro em Campo Grande, com a proposta de estimular o consumo consciente. Durante o evento serão revendidas peças de vestuário das moradoras dos Damhas 1, 2, 3 e 4 e toda a verba arrecada será destinada ao Abrigo Infantil Vovó Miloca.

De acordo com a comissão organizadora esta edição conta com novidades: serão dois dias de Varal em um espaço considerado mais central e amplo para melhor atender as necessidades do público. Bolsas, roupas de marcas famosas, calçados femininos e moda infantil serão comercializados.

O projeto começou no primeiro semestre de 2017 e foram captadas 1.200 peças. Com a renda obtida foi realizada a reforma do Abrigo Infantil Lygia Hans que abriga crianças na capital em situação de vulnerabilidade.

Vovó Miloca - Fundado em 1986, o abrigo ampara e protege crianças vítimas de maus tratos e abandono. Mantido por meio de promoções, doações e convênio com a prefeitura, atualmente são assistidas 20 crianças no lar.

Serviço - O evento acontece no próximo fim de semana, das 9h às 17h, no salão da maçonaria Nova Era, localizado à Rua Nova Era, 230. Informações com Cibele Kraemer: 9 9981-6690.