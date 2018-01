Vaquinha Social será auditada por empresa de renome internacional

Jovens empresários e profissionais liberais de Campo Grande foram convidados a participar de um grupo nacional, conhecido como Novos Líderes - Reprodução

A Associação Vaquinha Social sempre contou com o serviço de auditoria externa, desde a sua fundação em 2012. Mas a partir deste ano, o escritório Moore Stephens, como sede em Londres e presente em 108 países, assume a auditoria da entidade. "No contexto atual em que se exige das organizações muito controle, qualidade e transparência de conduta, a área de auditoria é imprescindível", afirma Marcelo Dotti, presidente da Vaquinha Social. "Desde a criação da associação há seis anos, nós sempre primamos pela credibilidade, por isso já tivemos a satisfação de contar com a auditoria de grandes escritórios como a Delloite e a BDO Brasil. Mas é com muita alegria que a partir de agora contamos com os serviços da Moore Stephens. A primeira visita dos auditores aconteceu na segunda semana de janeiro", complementa o presidente.

"A implantação de um setor de controladoria neste tipo de entidade possibilita a criação e o acompanhamento de todos os números e relatórios emitidos pela instituição", afirma Emmanuel Guiguer, auditor da Moore Stephens que este em Campo Grande. A avaliação de todos os procedimentos gera informações seguras e de qualidade referentes à entidade", acrescenta o auditor.

Guigher afirmou ainda que a Moore Stephens conjuga com todos os órgãos reguladores da atividade de auditoria, seguindo com rigor as determinações legais. Os relatórios atestados pela marca são documentos fidedignos, de ótima aceitação no mercado e credibilidade nos negócios. "Nós atendemos a entidades filantrópicas em todo o Brasil - Santa Casas, associações beneficentes, APAE, AMA, entre outras organizações sem fins lucrativos. A matriz da nossa empresa é em Londres, mas temos escritórios em 108 países - no Brasil estamos presentes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará", explica o auditor. O escritório que passa a atender a Vaquinha Social especificamente é de Ribeirão Preto.

"Além da auditoria, a Vaquinha Social realiza sua prestação de contas e relatório de atividades que são encaminhados via e-mail, expostos no site e os documentos também ficam a disposição de todos os interessados - doadores ou não", complementa o presidente Marcelo Dotti.

Sobre a Vaquinha Social

Vaquinha Social é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos, que tem por objetivo buscar por meio de seu site recursos para instituições do terceiro setor, que cadastram seus projetos e necessidades nesta plataforma.

Jovens empresários e profissionais liberais de Campo Grande foram convidados a participar de um grupo nacional, conhecido como Novos Líderes. Unidos e preocupados com os problemas socioeconômicos do país, iniciaram ações de assistencialismo e colaboração, com ações pautadas.

Após meses de trabalho, a demanda aumentou, quando então os Novos Líderes sentiram a necessidade de expandir este projeto de promoção e assistência ao próximo, aliando esta ideia ao crowdfunding, que traduzido para o português significa "financiamento pela multidão", ou seja, uma ideia que várias pessoas contribuam com pequenas quantias, e no final um resultado: a promoção de uma ideia, um negócio ou um projeto.