Van atropela várias pessoas na Ramblas, em Barcelona

Uma van branca atropelou várias pessoas que passeavam nesta quinta-feira, 17, pela rua Ramblas de Barcelona, uma das mais emblemáticas e turísticas do centro da cidade espanhola, segundo informações da polícia de Catalunha.

O motorista do veículo fugiu a pé do local do incidente, de acordo com fontes ouvidas pela agência de notícias EFE.

A polícia local informou em sua conta no Twitter que diversas pessoas ficaram feridas, mas não detalharam o número. "Acaba de ocorrer um atropelamento na Ramblas de Barcelona por uma pessoa com uma van. Vários feridos."

