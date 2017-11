'Vamos tomar conta disso', diz Trump sobre míssil lançado pela Coreia do Norte

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que seu país "vão tomar conta disso", ao ser questionado sobre o mais recente lançamento de um míssil pela Coreia do Norte.

O presidente disse a jornalistas que "essa é uma situação com a qual nós vamos lidar".

Mais cedo, a Casa Branca disse que Trump foi comunicado sobre o lançamento do míssil balístico por Pyongyang enquanto o projétil ainda estava no ar.

O Pentágono afirmou que o míssil caiu no Mar do Japão, entre a Coreia do Sul e o território japonês. O secretário de Defesa dos EUA, James Mattis, diz que a ação de Pyongyang não põe em perigo a paz mundial. (Matheus Maderal - matheus.maderal@estadao.com)