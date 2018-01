Vamos nos opor a qualquer mudança no acordo nuclear com o Irã, diz Rússia

"Temos uma posição muito negativa sobre as decisões e declarações anunciadas ontem por Washington. Nossas piores expectativas estão se tornando realidade", comentou Ryabkov - Foto: PBS

O vice-ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, escreveu em um comunicado divulgado neste sábado que o país continua empenhado na manutenção do acordo nuclear com o Irã, assim como a União Europeia. Ele disse também que Moscou vai se opor a qualquer tentativa de minar o tratado feito entre a república islâmica e as potências mundiais.

"O plano de ação firmado com o Irã não pode ser alterado. Vamos nos opor a qualquer tentativa de dificuldade disso", disse Ryabkov, em um texto publicado no site da chancelaria, republicado em agências russas.

Na sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou que pode se retirar do pacto iraniano nos próximos meses caso os aliados europeus não solucionem as "cláusulas de suspensão" do tratado. No mesmo dia, o líder americano impôs novas sanções contra o Irã, mas não aos setores ligados à atividade nuclear.

"Temos uma posição muito negativa sobre as decisões e declarações anunciadas ontem por Washington. Nossas piores expectativas estão se tornando realidade", comentou Ryabkov.