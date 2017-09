Vamos impor mais sanções contra a Coreia do Norte, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, em encontro com o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, em Nova York, que deve impor mais sanções contra a Coreia do Norte, informou a rede de notícias CNBC, mas não entrou em detalhes sobre que tipo de medidas serão.

Mais cedo, o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, H.R McMaster, havia informado que o presidente faria um "importante anúncio" que tinha relação com novas sanções contra a Coreia do Norte, em encontros que terá hoje com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in e com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe.

