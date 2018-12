Vamos defender direitos de nossos cidadãos no exterior, diz ministro da China

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, se comprometeu nesta terça-feira a proteger seus cidadãos no exterior, no momento em que um tribunal do Canadá deve decidir se permite a liberação sob fiança da executiva Meng Wanzhou, em um caso que ameaça as relações bilaterais entre Estados Unidos e China. Pequim "não poupará esforços" para proteger contra "qualquer assédio que infrinja os direitos e os interesses legítimos dos cidadãos chineses", afirmou o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, durante conferência em Xangai.

Wang não mencionou a executiva da Huawei Technologies, Meng Wanzhou, detida em Vancouver sob a acusação de possíveis violações a sanções comerciais dos EUA contra o Irã. Um porta-voz da chancelaria, Lu Kang, disse que Wang se referia a casos de todos os chineses no exterior, incluindo Meng. A prisão em 1º de dezembro ocorreu no mesmo dia em que os presidentes americano, Donald Trump, e chinês, Xi Jinping, chegaram a um acordo para uma trégua de 90 dias na disputa tarifária com Pequim que ameaça o comércio global.

Um juiz em Vancouver, William Ehrcke, afirmou que uma audiência sobre a fiança da executiva deve continuar a ocorrer nesta terça-feira por um terceiro dia. Fonte: Associated Press.