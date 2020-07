Vale Universidade implanta tele-estágio e tem a aprovação de estudantes e supervisores

Campo Grande (MS) – A pandemia de Covid-19 exigiu de toda a sociedade atitudes e rotinas diferentes do que já estávamos acostumados. No Vale Universidade, programa do Governo do Estado que é gerido pela Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), a situação não foi diferente. O que antes era esporádico, agora virou rotina na vida de estudantes e supervisores.

A nutricionista da prefeitura de Coxim Carolina Fernandes, que supervisiona o acadêmico João Victor Andrade, conta que as atividades desenvolvidas pelo estudante sempre foram muito importantes e mesmo com a pandemia a demanda de trabalho continuou. “O tele-estágio do João foi uma medida muito importante. Ele sempre agregou muito e agora tem sido muito importante com as reuniões diárias, por meio dos aplicativos digitais. Mesmo trabalhando de casa ele é tem ajudado bastante”, afirma.

“No começo fiquei um pouco assustado pensando se o programa iria continuar. Quando surgiu o tele-estágio eu continuei contribuindo de casa com o meu local de estágio. Sou muito grato por ter ocorrido essa adaptação. Acho que todo mundo sai ganhando”, pontua o acadêmico João Victor.

Na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), a supervisora Ana Raquel também aprovou o tele-estágio. “É uma satisfação ser supervisora desse pessoal, dedicado, esforçado e criativo. Nem todos estão lotados no mesmo setor, mas todos são UEMS. Eles estão me surpreendendo com a proatividade. Estamos aos poucos nos adaptando, compartilhando experiências e nos reinventando enquanto profissionais, e enquanto pessoas. Agradeço imensamente aos programas Vale Universidade e Vale Universidade Indígena em proporcionar a continuidade dessa aliança, mesmo que agora, virtualmente através do tele-estágio”, diz.

A superintendente de Projetos Especiais – Programa Vale Universidade, Eliane Alcarás, explica que o tele-estágio surgiu durante esse período de pandemia. “Antes de implantarmos fizemos uma análise minuciosa de como isso impactaria em cada local de estágio e em cada estudante. E a adesão está nos surpreendendo, superando a casa dos 70% e a cada dia aumentando”.

A superintendente ressalta ainda que por motivos de sigilo em alguns locais não foi possível a implantação do tele-estágio, mas que os estagiários que contam com internet irão ser designados para outros locais de tele-estágio, sem prejuízo algum em relação ao vínculo com o programa.

Equipe do Vale Universidade traçando as abordagens do tele-estágio

A equipe do Vale Universidade está acompanhando, por e-mail e telefone, cada estagiário ligado ao programa. “Estamos caminhando e é uma experiência nova, mas muito válida”, finaliza Eliane.

Os depoimentos dos acadêmicos em relação ao tele-estágio podem ser conferidos no canal da Sedhast no youtube, ou clicando diretamente no link https://www.youtube.com/playlist?list=PLLU3JJzdIqD-eYtrXh7KbuqMn7sVb5cko

Leomar Alves Rosa, Sedhast

Foto: reprodução