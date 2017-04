Vale Universidade e Rede Solidária recebem novos computadores e população terá mais agilidade em serviços

Campo Grande (MS) – Com o compromisso de sempre proporcionar uma melhor condição de trabalho ao servidor e, consequentemente, um melhor atendimento à população, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), entregou nesta terça-feira (11.4), 10 novos equipamentos de informática que serão utilizados no apoio técnico dos Programas Vale Universidade e Rede Solidária.

“É sempre importante pensarmos que esses novos equipamentos darão mais agilidade e um melhor atendimento para quem busca os serviços nesses nossos dois programas. Para o servidor é ainda uma forma de valorizarmos seu trabalho, com melhores condições de fazê-lo”, destacou a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.

No programa Vale Universidade, por exemplo, os equipamentos já serão utilizados para apoio no processo seletivo para acadêmicos indígenas, que terá início dia 24 de abril e é realizado totalmente online, por meio do site.

No Rede Solidária, com mais de dois mil atendimentos mensal nas duas unidades, os novos computadores serão utilizados nos serviços administrativos, de cadastro de usuários e ainda na elaboração de documentos. “Sem dúvida, dará um grande suporte para toda nossa equipe administrativa, gerando um atendimento rápido e com resolução para aquelas pessoas que nos procuram para fazer a inscrição nos cursos oferecidos por nós”, destacou a coordenadora do programa, Marta Helena.

Ainda na Sedhast outros setores também receberão novos equipamentos de informática, melhorando o atendimento nas políticas trabalhadas pela Secretaria como a de Direitos Humanos e Assistência Social.

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)

Fotos: Ana Paula Oliveira

