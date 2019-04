Vale: pagamentos emergenciais não serão descontados de indenização individual

A Vale acordou nesta quinta-feira, 4, em audiência na 6ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Autarquias, em Belo Horizonte, que os pagamentos emergenciais não serão descontados das indenizações individuais. Esses valores serão compensados dos danos coletivos a serem apurados ao final do processo.

Em comunicado, a companhia informa que cerca de 3 mil pessoas já receberam os pagamentos emergenciais e em torno de 12 mil agendamentos foram realizados pelo canal 0800 nos sete postos de registro abertos. "Ficou acordado, ainda, que o Ministério Público de Minas Gerais e a Defensoria Pública de Minas Gerais poderão dar início ao processo de escolha pelas comunidades das assessorias técnicas", diz a nota.

Ainda na audiência, de acordo com a Vale, as partes avançaram nas tratativas para que os moradores de Brumadinho e municípios atingidos ao longo do Rio Paraopeba, que tenham tido contato com os rejeitos, possam fazer exames laboratoriais pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), bem como implementação de ações de vigilância pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no combate ao mosquito Aedes Aegypti.