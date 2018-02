Vai viajar no feriadão? Então, seja prudente e redobre os cuidados no trânsito

Com a chegada do feriadão de Carnaval, muitas pessoas estão contando os minutos para sair de viagem. Esse é o momento de você motorista redobrar a atenção - Divulgação

Com a chegada do feriadão de Carnaval, muitas pessoas estão contando os minutos para sair de viagem. Esse é o momento de você motorista redobrar a atenção. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), preocupado em preservar a vida de todos os condutores e pedestres, preparou uma lista de orientações para que você, motorista, possa fazer uma viagem segura e tranquila.

“Sabemos que a maioria dos acidentes, seja de carro, de moto ou caminhão, ocorrem na maioria das vezes por um único motivo, a falha humana. Por isso, o Detran preocupa-se em conscientizar o motorista sobre o seu papel no trânsito, de que suas atitudes fazem toda a diferença, porque cada ocorrência trágica que acontece pode sim ser evitada, se maior atenção for dada a algumas regras essenciais para manter o trânsito e a direção mais segura e tranquila para motoristas e pedestres”, ressalta o diretor-presidente do Detran, Roberto Hashioka.

Confira as orientações: