Vai viajar no Carnaval? Especialistas do Detran alertam sobre cuidados com o veículo

Campo Grande (MS) – O Carnaval chegou! A sua família está no carro, o bagageiro lotado e pé na estrada. Você abastece e aproveita a ocasião parar calibrar os pneus e seguir viagem. E agora? Como saber qual a pressão de calibragem ideal para pegar a estrada?

O agente de fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), Marcelo de Almeida, explica que o condutor deve respeitar as especificações do fabricante do veículo, utilizando a pressão de enchimento correta, que varia de acordo com o modelo e a posição do pneu nos eixos dianteiro e traseiro, conforme disposto no manual do proprietário. “Em alguns veículos também é possível encontrar essas informações num selo fixado na tampa do tanque de combustível ou na coluna da porta”, conclui.

Marcelo ressalta que no manual do proprietário também constam a capacidade de lotação e a carga do veículo, afim de que o condutor garanta a dirigibilidade e a segurança viária. “Utilizar os pneus com pressão de enchimento acima ou abaixo do recomendado gera desgaste prematuro e instabilidade para conduzir o veículo podendo causar acidentes”, encerra.

O gestor de Educação e Segurança de Trânsito do Detran, Nedis Gonçalves, explica que durante a viagem o condutor deve manter distância de segurança do veículo que segue a sua frente, a fim de evitar freadas bruscas e consequentemente evitar colisões.

“Para garantir uma boa visibilidade e permitir ações inesperadas com segurança, como frear bruscamente, o ideal é andar com a distância de seguimento em rodovias, seguindo a regra de dois segundos.Você fixa um ponto e assim que o veículo da frente ultrapassar, conta-se dois segundos para você ultrapassar o ponto fixado”, explica.

Para um Fox prime 2011/11 a primeira indicação é a 2.0/30 para duas pessoas e uma bagagem. O que significa que será uma calibração de pressão 30.

Viviane Freitas – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS)