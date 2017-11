Vai viajar nas férias e não tem onde deixar o pet? Saiba o que fazer

Com a chegada do final do ano, tutores de cães muitas vezes sofrem ao programar uma viagem sem saber com quem deixar os pet - Divulgação

Com a chegada do final do ano, tutores de cães muitas vezes sofrem ao programar uma viagem sem saber com quem deixar os pet. Para resolver o problema, nasceu a DogHero, plataforma digital de hospedagem domiciliar para cães, que conecta pais e mães de cachorro a anfitriões que hospedam os pets em casa.

Criada em 2014, a startup reúne mais de 12 mil anfitriões espalhados por 650 cidades brasileiras em todos os Estados. "O que temos no mercado hoje são hotéis que oferecem serviços com preço elevado e impessoais, onde, na maioria das vezes, o cãozinho fica preso em gaiolas ou canis, sem nenhum conforto, contato com pessoas ou outros animais. Com os nossos anfitriões, o pet fica com alguém apaixonado por cachorros, como se estivesse em casa", explica Eduardo Baer, cofundador e CEO da DogHero.

Para encontrar um anfitrião perto de casa, os pais e mães de cachorro devem acessar o site ou baixar o aplicativo. É possível marcar um pré-encontro para explicar melhor a rotina do pet e, depois, a reserva é feita diretamente pela plataforma. O tutor pode ainda deixar objetos e brinquedos do cãozinho na casa do anfitrião durante a hospedagem para que ele se sinta em casa.

Vantagens de hospedar na DogHero

Manutenção da rotina

Com os anfitriões está liberado dormir no sofá! Eles estão preparados para manter a rotina de passeios, alimentação, medicações e hábitos assim como em casa; Acompanhe tudo por fotos e vídeos Os anfitriões enviam fotos e vídeos do cachorro todos os dias;

Garantia Veterinária

Caso o cãozinho fique doente, a DogHero cobre despesas com veterinário, exames e medicamentos durante a estadia (até R$ 5.000);

Economia

Por noite, os anfitriões cobram em média entre R$ 30 e R$ 80, valor até 60% mais baixo que hotéis; Facilidade Tudo é feito pela plataforma: você encontra os anfitriões que moram perto de casa, faz a reserva e o pagamento.

Transparência e confiança

Todas as hospedagens são avaliada pelos clientes e os depoimentos ficam publicados na íntegra na página de cada anfitrião, sem edição;

Como é feita a seleção dos anfitriões

Qualquer pessoa pode se candidatar a anfitrião DogHero. Os candidatos fazem um cadastro na plataforma e passam por um criterioso processo seletivo, que inclui prova online e análise da residência por meio de fotos. Só são aceitas pessoas apaixonadas por cachorros e que têm uma residência preparada para hospedá-los com conforto.

Sobre a DogHero

Disponível para Android, iOS e web, a DogHero (www.doghero.com.br) é uma plataforma que conecta donos de cães a anfitriões com o objetivo de encontrar um lar para o pet enquanto os tutores precisam viajar ou se ausentar de casa por algum motivo. Atualmente, o aplicativo conta com mais de 12 mil anfitriões em 650 cidades de todo o Brasil e mais de mil na Argentina, que passam por um extenso e rigoroso cadastro e recebem um treinamento adequado. A DogHero foi fundada em 2014 por Eduardo Baer, que atua como CEO, e por Fernando Gadotti, CFO da startup.