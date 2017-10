Aplicativo auxilia viajantes com chamadas de voz em 10 idiomas

Através doGreengow, aplicativo que traduz mensagens e ligações em tempo real - Divulgação

Se você pensa em viajar mas não fala mais de um idioma fluente, a solução parece ser mais fácil do que se pensa. Através doGreengow, aplicativo que traduz mensagens e ligações em tempo real, o usuário tem a oportunidade de poder desbravar o mundo sem se preocupar em não falar a língua local.

Por conta da tecnologia de rádio comunicação conhecida como Push-to-talk, desenvolvida pela startup brasileira Greengow Tecnology Inc, o usuário tem suas mensagens e ligações traduzidas em tempo real, tudo dentro do aplicativo. Através do aplicativo, dois amigos, um francês e um chinês, por exemplo, podem falar direto de seus países com um amigo brasileiro, cada um no seu idioma nativo, mantendo a originalidade da conversa", conta Carlos Tanaka, diretor da startup.

No caso dos brasileiros, em que apenas 1% da população fala inglês fluentemente, o aplicativo pode ser o responsável por fazer com que as pessoas aproveitem mais suas viagens. "Com a plataforma, os turistas poderão aproveitar mais suas viagens ou mesmo ficarem mais seguros e incentivados a viajar para o exterior, pois o aplicativo vai ajudar na comunicação com estrangeiros", explica Tananka.

Um diferencial do aplicativo é a possibilidade do usuário expandir seus relacionamentos no chamado Mundo Greengow, por meio das comunidades interativas. Negócios, esportes, entretenimento, bem-estar e até culinária são algumas delas, permitindo a criação de novos canais de relacionamentos.

Para isso, os aparelhos de quem se comunica precisam possuir o aplicativo gratuito, disponível para download no sistema Android pelo Google Play e IOS pela Apple Store. Uma pessoa fala na própria língua no aparelho e a outra recebe no idioma de preferência, ou seja, a comunicação se torna rápida e eficiente.