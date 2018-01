Vadão convoca seleção que irá a Copa América de futebol feminino

O técnico da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, Vadão, convocou hoje (8) 17 jogadoras para a Copa América do Chile, que ocorrerá entre 4 e 22 de abril. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a primeira etapa de treinamento do ano, que será realizada na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), começa nesta quinta-feira (11) e seguirá até 9 de fevereiro.

Depois de integrar, como titular, a seleção Sub-20 na Copa do Mundo de Papua-Nova Guiné, a zagueira Daiane Limeira terá sua primeira oportunidade na seleção principal. Outra estreia é a da meio-campo Aline Milene.

As outras convocadas são as goleiras Bárbara, Aline, Letícia Izidoro e Tainá; as laterais Rilany e Tamires; a zagueira Bruna Benites; as volantes Thaisa e Andressinha; as jogadoras de meio-campo

Gabi Zanotti e Raquel; e as atacantes Debinha, Milene, Adriana e Bianca Gomes.