Vacinação de moradores do entorno do Parque Ecológico do Tietê começa esta semana

Começa nesta semana a vacinação contra a febre amarela para moradores dos bairros de Piratininga e Jardim São Francisco, na zona leste da capital, que serão imunizados após a confirmação de que um macaco vindo de Cajamar e que era tratado no Parque Ecológico do Tietê estava com o vírus da febre amarela. O parque foi fechado na semana passada e foi determinado que 8 mil moradores do entorno recebessem a vacina.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, não será necessário que os moradores se encaminhem para nenhuma Unidade Básica de Saúde (UBS), pois a vacinação será de casa em casa. A data de início da imunização ainda não foi informada.

"As equipes de saúde da Prefeitura irão diretamente nas casas dos bairros citados e a vacinação contra a febre amarela continua a ser realizada nas unidades de referência da região apenas para as pessoas que forem viajar para áreas com recomendação de vacinação contra a febre amarela", informou, em nota.

Na última sexta-feira, 10, o governo do Estado de São Paulo anunciou o fechamento do Parque Ecológico do Tietê, na zona leste paulistana. É o 16º parque fechado em São Paulo após mortes de macacos - os primeiros foram da zona norte.

O Horto Florestal e o Parque Estadual da Cantareira, na zona norte, fechados desde o dia 20 de outubro, quando foi confirmada a infecção pelo vírus em um macaco encontrado morto no Horto, devem ser reabertos em janeiro. Após a reabertura, os frequentadores serão orientados a só ir ao local se estiverem vacinados ou se fizerem uso de repelente. Atualmente, 13 parques municipais estão fechados. Segundo a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SMVA), não há previsão de reabertura desses outros locais.

Vacinação

O governo estadual estendeu a vacinação para bairros de mais 15 municípios das regiões do Alto Tietê e Osasco. Outros quatro municípios - Guarulhos, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba e Cotia - que já tinham vacinação - continuarão com as ações. O governo pretende aplicar 2.229.072 doses do imunizante na Região Metropolitana entre novembro e dezembro. Para isso, conta com o envio de 2,8 milhões de novas doses da vacinas "nos próximos dias", segundo o secretário de Saúde, David Uip.

Na zona norte da capital, até o momento, 791.505 doses já foram aplicadas, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. De acordo com o secretário, uma reunião que será realizada com o Ministério da Saúde vai definir se a população do Estado de São Paulo vai receber doses fracionadas da vacina a partir do próximo ano. A secretaria já trabalha com a possibilidade de ampliar a vacinação para todo o Estado a partir do início do ano que vem.