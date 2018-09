Vacinação contra pólio e sarampo tem 4º dia D em São Paulo

A cidade de São Paulo tem novo Dia D de vacinação contra poliomielite e sarampo neste sábado (22). A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realiza a ação pela quarta vez na capital, que terá cerca de 90 unidades de saúde abertas. Postos volantes distribuídos nos principais pontos da cidade e visitas a residências também fazem parte da campanha.

O objetivo também é alertar a população sobre a importância de vacinar as crianças com idade entre 1 ano e 4 anos, 11 meses e 29 dias. O Centro Cultural São Paulo (CCSP) e o Sesc Belenzinho, terão postos volantes no sábado, das 10h às 16h.

A campanha, que teve início em 4 de agosto na capital com meta de atingir ou ultrapassar os 95% de crianças vacinadas, aplicou até esta quinta-feira (20), 559.290 doses da vacina poliomielite e 556.872 doses da vacina SCR (tríplice viral, que protege contra o sarampo, caxumba e rubéola). A cobertura vacinal corresponde a 94,5% e 94,1% respectivamente, segundo a SMS.

A secretaria reforça que as crianças devem receber as vacinas contra a pólio e o sarampo mesmo que a carteirinha de vacinação esteja em dia. Para se vacinar, é preciso levar documento de identificação e, se possível, carteira de vacinação e cartão SUS.

Em todo o País, apenas 11 Estados conseguiram atingir a meta, segundo o Ministério da Saúde: Mato Grosso do Sul, Ceará, Goiás, Paraíba, Maranhão, Sergipe, Espírito Santo, Santa Catarina, Pernambuco, Rondônia e Amapá.