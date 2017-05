Vacinação contra o H1N1 é questionada pelo deputado Amarildo Cruz

Uma denúncia feita pelo Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação de Campo Grande (Simted/CG), levou o deputado estadual Amarildo Cruz (PT) a questionar o Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, acerca do cronograma de vacinação contra o vírus H1N1, que prioriza alguns grupos, conforme a Lei nº 4.575/14.

Pela lei, um dos grupos prioritários é o dos servidores em educação, o qual abrange professores e administrativos. "Pela legislação, encaixam-se nesse grupo todos os profissionais em educação, ou seja, todos os trabalhadores lotados nas escolas estaduais, como técnicos administrativos, merendeiras e professores.

Apesar da denúncia ser do Simted/CG, o parlamentar questionou ainda qual o cronograma de vacinação para os agentes penitenciários, visto que estes também enquadram-se nos grupos de risco. "Os grupos prioritários precisam ser atendidos, conforme determina a lei, em razão de trabalharem em locais com maior incidência do vírus, principalmente nesta época do ano. Estamos cobrando do Governo Estadual, um posicionamento a respeito dessa situação que é, no mínimo, preocupante", declarou.

No requerimento de informações, encaminhados também ao Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Correa Riedel, ao Secretário de Estado de Saúde, Nelson Barbosa Tavares, à Secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amendola Da Mota e ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, o deputado Amarildo Cruz solicita documentação comprobatória das medidas já concretizadas ou em fase de execução por parte do Poder Executivo.

