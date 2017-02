Vacinação contra febre amarela para no ES e escolas fecham casa

A prefeitura de Vitória suspendeu o funcionamento de todas as unidades de saúde na segunda-feira, 6, justamente quando seria ampliada a vacinação contra febre amarela na capital. Até agora, seis mortes foram confirmadas pela doença no Estado. A imunização só será retomada com o fim da manifestação nos quartéis. "Já o atendimento nos pronto-atendimentos da Praia do Suá e São Pedro continua normal", diz a nota oficial.

As escolas municipais também não funcionaram ontem no período da manhã. A administração municipal alegou que, com a medida, está "zelando pela segurança de seus alunos e profissionais de Educação". Afirma ainda que as condições de segurança serão avaliadas a cada momento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários