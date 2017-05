Vacinação contra a gripe na Bahia só atingiu 10% do público-alvo

A campanha de vacinação contra a gripe na Bahia atingiu apenas 10% do público-alvo até agora, segundo a Secretaria de Saúde do estado (Sesab). A imunização começou no dia 17 de abril e vai até 26 de maio. Foram aplicadas 395.322 doses da vacina. Ao todo, 3,6 milhões de pessoas fazem parte do público-alvo na Bahia.

Entre os idosos, cerca de 180 mil foram vacinados até agora, seguidos de crianças (92 mil) e trabalhadores da saúde (79 mil).

Em Salvador, o número de pessoas imunizadas contra o vírus influenza também é considerado “de baixa adesão”. Até ontem (2), menos de 10% do público-alvo havia procurado os postos para vacinação, o equivalente a 57 mil pessoas. A capital baiana tem cerca de 670 mil indivíduos que se encaixam nos critérios para receber a dose: idosos acima de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, gestantes, mães que tiveram bebê nos últimos 45 dias, trabalhadores da saúde, professores de ensino público ou privado, portadores de doenças crônicas e população privada de liberdade.

A campanha de vacinação contra a influenza vai até o dia 26 de maio e, em Salvador, cerca de 120 unidades de atendimento realizam a aplicação da dose, durante toda a semana, entre 8h e 17h, exceto nos feriados. Na capital baiana, foram notificadas 71 ocorrências de doenças causadas por vírus respiratórios, somente este ano. Desses, três casos foram confirmados como de infecção pelo vírus H1N1.

Em Salvador, além da imunização contra a gripe, 111 unidades de saúde oferecem a vacina contra a febre amarela para quem ainda não recebeu nenhuma dose.

Veja Também

Comentários