Usuários do metrô do Rio vão poder usar celular para embarcar e comprar passagem

A partir de outubro, os usuários diários do metrô na capital fluminense poderão obter créditos para embarque e acessar informações sobre horários de partida, sem sair de casa. Por meio do aplicativo Moov para smartphones, o passageiro poderá usar o próprio celular, com uso de código, para embarcar.

A conta será abastecida diretamente pelo cartão de crédito do passageiro, sendo o valor debitado da conta criada no aplicativo. A plataforma possui canal direto de comunicação com os usuários, o que permitirá alertas sobre atrasos nos trens e estações fora de funcionamento, por exemplo. Diariamente, esse meio de transporte público transporta cerca de 880 mil pessoas.

O aplicativo foi desenvolvido pela venture builder [tipo de empresa que investe em negócios inovadores com os próprios recursos] Brave e tem como objetivo a integração entre todos os modais de transporte público, individual ou coletivo. A parceria entre a concessionária do sistema metroviário MetrôRio e o desenvolvedor da plataforma também visa a reduzir gastos com a emissão de cartões físicos, totens de autoatendimento e balcões de venda.

Atualmente, o MetrôRio tem 41 estações, três linhas em atividade e 14 pontos de integração.

