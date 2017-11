Usuários do Metrô do DF enfrentam mais um dia sem transporte

Os cerca de 170 mil usuários da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) enfrentam mais um dia de transtornos devido a paralisação dos funcionários do transporte.

As 24 estações estão fechadas pelo quarto dia consecutivo por causa da greve dos servidores, que entra no seu 13º dia. Segundo a empresa, durante nove dias o Metrô-DF funcionou no horário de pico (6h às 10h e das 16h30 às 20h30) com 75% da frota.

De acordo com o Metrô-DF, desde sábado, 18, o sindicato da categoria não disponibilizou números de funcionários suficientes para manter operação segura.

Os metroviários entraram em greve reivindicando reajuste salarial e contratação de funcionários aprovados em concurso realizado no ano de 2014.

Em nota, o sindicato da categoria (Sindmetrô-DF) lamenta estar em greve em razão do descumprimento do acordo coletivo acertado pelo Metrô e o Governo do Distrito Federal (GDF). Segundo o texto, o Metrô-DF se recusou a negociar a escala de trabalho e a operação de greve, conforme carta enviada a companhia.

Ainda não há previsão de assembleia de trabalhadores nem de negociação com o GDF.