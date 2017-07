Usuários consideram Viracopos o melhor aeroporto do país em pesquisa da Infraero

O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo, foi eleito pela quinta vez o melhor terminal aéreo do país na pesquisa de satisfação de passageiros realizada pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. O estudo, divulgado hoje (31), ouviu 13,1 mil usuários, no embarque e desembarque, dos 15 principais aeroportos do Brasil nos meses de abril, maio e junho deste ano.

Na satisfação geral dos passageiros, Viracopos atingiu a maior nota da sua história, desde o início da pesquisa, em 2013 ,com 4,9, em uma escala que vai de 1 a 5. Na pesquisa anterior, realizada no primeiro trimestre de 2017, Viracopos havia ficado na 4ª colocação, com 4,47.

O índice mostrou que 92% dos viajantes avaliaram os terminais como “bons” ou “muito bons”, superando o número do trimestre anterior, que foi de 91%. Com isso, o índice de satisfação geral teve nota 4,39, em uma escala de 1 a 5.

Resultados

Viracopos foi seguido por Curitiba (4,74) e Brasília (4,58). A menor nota foi do Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, com 3,86, que embora seja o único aeroporto abaixo da meta estipulada pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias (Conaero), apresentou melhoria de 2,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

O levantamento aponta que, pela segunda vez consecutiva, o Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Cuiabá, apresentou a maior evolução no índice de satisfação geral de um aeroporto em relação a si próprio. O crescimento desta vez alcançou 21,1%, considerando o segundo trimestre de 2016 e de 2017. Na primeira avaliação deste ano, o terminal mato-grossense já tinha apresentado um aumento de 23% na comparação com o ano anterior. Com o resultado, a nota do aeroporto passou de 3,36, em 2016, para 4,07, em 2017.

Indicadores

Entre os aspectos com melhor avaliação na pesquisa estão o tempo de fila na emigração (4,69), tempo de fila na inspeção de segurança (4,6), qualidade da informação prestada pela companhia aérea (4,6) e tempo de fila no check-in – guichê (4,45).

De outro lado, o custo dos produtos em lanchonetes e restaurantes foi o item pior avaliado, com pontuação de 2,96. Aspectos como custo do estacionamento, qualidade da internet/wi-fi e a disponibilidade e localização de bancos e casas de câmbio também obtiveram avaliação negativa dos usuários, todos com notas abaixo de 4.

Pesquisa

Desde que passou a ser realizada, em janeiro de 2013, a pesquisa de satisfação já ouviu mais de 280 mil pessoas nos 15 aeroportos responsáveis por 80% da movimentação de passageiros no país. Em uma escala de 1 a 5, os usuários classificam o desempenho das operações em 37 indicadores, além do item final sobre a sua satisfação geral com o aeroporto. Neste último trimestre, foram entrevistadas 13.194 pessoas, das quais 8.343 eram passageiros de voos domésticos e 4.851 de internacionais.

