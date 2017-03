USP Talks discute uso de canabinoides e maconha

A regulamentação do uso terapêutico da maconha e dos seus derivados - os chamados canabinoides - será tema do próximo USP Talks, que ocorre nesta quarta-feira, 29, com a participação dos especialistas José Alexandre Crippa, da Universidade de São Paulo (USP), e Ronaldo Laranjeira, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou recentemente a importação e o registro de remédios à base dessas moléculas, cuja eficácia é comprovada para o tratamento de uma série de doenças. O uso da maconha in natura, porém, segue contestado e proibido no País.

Laranjeira é contra a legalização ou a descriminalização da maconha, pois acredita que levará a um aumento no consumo da droga. Crippa falará sobre o potencial terapêutico dos canabinoides, que ele acredita ser imenso. O USP Talks é uma iniciativa da USP, em parceria com o Estado e a Livraria Cultura. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

