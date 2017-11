USP perde posição e Unicamp é a melhor instituição do País em ranking

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) superou a Universidade de São Paulo (USP) e é a instituição brasileira melhor avaliada no ranking da consultoria britânica Quacquarelli Symonds (QS). A classificação divulgada nesta quinta-feira, 23, coloca a Unicamp como a 12ª melhor universidade dos países emergentes, os chamados Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

Pelo terceiro ano consecutivo, a USP caiu na classificação e aparece em 13º lugar. Em 2014, a instituição estava em 7º no ranking. Já a Unicamp se mantém na 12ª posição desde 2015.

O Brasil tem oito universidades entre as 50 melhores. Além de USP e Unicamp, também estão na lista Universidade Federal do Rio de Janeiro (31ª), Universidade Estadual Paulista (34ª), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (42ª), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (46ª) , Universidade Federal de Minas Gerais (47ª) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (50ª).

A análise incluiu o rendimento das 300 melhores universidades das cinco nações que compõem o Brics. O Brasil é o quarto com o maior número de universidades, com 61 instituições no ranking. O País fica atrás da China, que tem 94 instituições, da Rússia, com 68, e Índia, com 65.

Na lista das dez principais instituições, a China lidera com sete universidades. A Índia tem duas instituições nessa relação, e a Rússia, uma.