USP aciona Polícia Civil após receber ameaça de ataque por e-mail

A Superintendência de Segurança da Universidade de São Paulo (USP) acionou a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência depois de receber uma ameaça, por e-mail, de um suposto ataque com pistolas contra estudantes. As aulas da manhã da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH), alvo da ameaça, não foram suspensas. Não havia aulas ou atividades acadêmicas previstas para o horário da tarde.

"Eu vou aparecer hoje, na segunda-feira, último dia de aula, com uma touca-preta ninja e duas pistolas 9mm que eu comprei na favela Sao Remo, e vou entrar atirando para matar o maior numero de viados, travestis, esquerdistas e feministas que aparecer (sic) na minha frente", diz trecho do e-mail, enviado por por meio de um endereço criptografado (sem possibilidade de ser rastreado) de endereço bryan.william.lopesx@protonmail.com. O autor se identifica com o nome de Murilo Ianelli Chaves. A mensagem foi enviada a um e-mail da Faculdade de Letras da USP.

O autor do e-mail faz menção a um episódio que aconteceu na universidade na última semana, em que estudantes expulsaram, com agressões físicas e verbais, um pesquisador e militante integralista de um evento promovido na instituição, o Sexto Simpósio de Filologia e Cultura Latinoamericana, em que ele foi impedido de falar. Um vídeo circulou nas redes sociais mostrando o momento da expulsão do homem, identificado como Victor Emanuel Vilela Barbuy, que não tem ligação com a USP. "Vocês acham que sao os machões não é? Juntaram 12 para bater em um jovem do movimento integralista?", diz o texto do e-mail.

À reportagem, a diretora da FFLCH Maria Arminda disse que acionou a Superintendência de Segurança da USP assim que tomou conhecimento do e-mail, mas que não houve suspensão das atividades.

Na publicação, o autor ainda diz "jurar lealdade ao Estado Islâmico e ao Califa Al Baghdadi".