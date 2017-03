Usina de Bumlai é ocupada por trabalhadores sem-terra

A usina de álcool e açúcar São Fernando, localizada na MS-379, em Dourados, na região sul de Mato Grosso do Sul, foi ocupada na manhã desta segunda-feira (6) por um grupo de aproximadamente 300 pessoas que fazem parte do Movimento Sem Terra do Brasil (MSTB).

A usina pertence ao empresário sul-mato-grossense José Carlos Bumlai, preso na operação Lava Jato. A assessoria de imprensa da consultoria responsável pelo processo de recuperação judicial da empresa enviou nota: “a manifestação ocorre na área externa da usina São Fernando, trazendo dificuldades para troca de turnos, porém sem afetar as atividades da empresas, que mantém moagem média de 14 mil toneladas por dia".

Uma mulher de 32 anos, que trabalha na empresa denunciou a invasão à polícia. Ela contou que cera de 150 pessoas com faixas e cartazes invadiram a recepção gritando palavras de ordem, escreveram frases nas vidraças, impediram a entrada de outros trabalhadores e retiraram a força um funcionário do local. O boletim de ocorrência foi registrado como esbulho possessório.

O coordenador do MSTB, Vanildo Elias de Oliveira, afirma que a ocupação faz parte de um movimento realizado em 11 estados do país. O grupo pede a presença de um representante do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), no local, para discutir a reforma agrária no estado. A Polícia Militar acompanha a movimentação.

Usina à venda

A família de Bumlai vai propor em uma assembleia geral dos credores da usina São Fernando, em Dourados, a 214 quilômetros de Campo Grande, a venda da empresa por meio possivelmente de um leilão judicial.

A indústria está em processo de recuperação judicial desde 2013 e tem uma dívida nominal de R$ 1,320 bilhão, sendo 99% com bancos e fornecedores.

A assembleia geral dos credores foi marcada pelo juiz da 5ª Vara Cível de Dourados, Jonas Hass Silva Júnior, para às 9h, do dia 9 de março, no espaço Cerrado Brasil, em Dourados. Caso seja necessário, a segunda convocação também já tem data definida, 16 de março, no mesmo horário e local.



A usina pertence a holdings dos filhos de Bumlai. Segundo a EXM Partners, consultoria que assessora o grupo São Fernando no processo de reestruturação, a proposta é que para a venda, os ativos constituam uma Unidade Produtiva Isolada (UPI), que inclua a usina de cana-de-açúcar e as duas unidades de cogeração.

Wendel Caleffi, sócio da EXM Partners, explicou que três grupos empresariais, alguns internacionais, já demonstraram interesse na aquisição da usina. Ele comentou que a expectativa é que com uma negociação com os credores um destes grupos adquira a usina assumindo um endividamento menor que o valor nominal, em torno dos R$ 850 milhões.

A industria, conforme Caleffi, segue operando. A moagem da safra 2016/2017 deve ser concluída até 20 de março, com a projeção do processamento de 2,3 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, um volume acima da safra passada. Com capacidade instalada de 4,2 milhões de toneladas, a indústria tem, de acordo com o consultor, 1,3 mil colaboradores diretos e pelo menos 2 mil indiretos.

Veja Também

Comentários