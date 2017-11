Usbeque suspeito de planejar ataque em NY se inspirou no Estado Islâmico

O suspeito de atropelar várias pessoas e deixar oito mortos em uma ciclovia em Nova York se inspirou em vídeos na internet do grupo extremista Estado Islâmico e planejou o ataque durante dois meses, incluindo o aluguel de um veículo com antecedência para praticar, informaram autoridades em uma denúncia federal onde apresentaram acusações de terrorismo contra o imigrante usbeque Sayfullo Saipov.

Saipov escolheu a data do ataque - o Halloween - para que coincidisse com um dia de grande aglomeração nas ruas, de acordo com o documento oficial. Depois que o disparo de um policial deixou o suspeito ferido, Saipov pediu que uma bandeira do Estado Islâmico fosse colocado em seu quarto no hospital, tendo dito que se sentia "bem" pelo que havia feito, disseram as autoridades.

Levado a um tribunal em uma cadeira de rodas, o usbeque permanecerá detido sem direito a fiança por acusações que podem levar a pena de morte. Em uma ação separada, o Departamento de Investigação Federal (FBI, na sigla em inglês), a polícia federal americana, está interrogando pessoas que podem ter informações sobre as ações de Saipov, entre eles outro usbeque, de 32 anos.

As acusações contra Saipov vieram um dia depois do ataque próximo ao World Trade Center, que deixou oito pessoas mortas e mais de dez feridos. Investigadores de vários Estados se apressaram para rastrear os passos do suspeito e entender suas motivações. Uma nota abandonada no caminhão dizia "Súplica islâmica prevalecerá", uma frase que geralmente se refere ao Estado Islâmico. Além disso, Saipov tinha em seu celular um vídeo propaganda do grupo extremista, apontou o FBI.

Saipov assentiu com a cabeça quando leram para ele seus direitos durante uma breve audiência no tribunal que o acusado acompanhou por meio de um intérprete russo. Fora da corte, seu advogado, David Patton, declarou que desejava que "todos permitam que o processo judicial siga". "Prometo a vocês que este processo judicial dirá muito mais sobre nós mesmos do que sobre ele", comentou Patton.

O FBI informou que localizou Mukhammadzoir Kadirov, o usbeque de 32 anos ligado a Saipov, 90 minutos depois de anunciar que estava em sua procura. Segundo um funcionário da PF dos EUA, Kadirov era amigo de Saipov e é possível que não esteja ligado ao caso. Saipov não tem muitos amigos, segundo o oficial, que falou com a Associated Press em condição de anonimato.

Saipov é pai de três filhos e começou a planejar o ataque há um ano, tendo decidido realizar o ato há dois meses com um caminhão, de acordo com a denúncia. Fonte: Associated Press.