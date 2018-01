Usaflex apresenta lançamentos de outono-inverno 2018 na couromoda

Ao todo, serão 70 lançamentos, que expõe um mix de opções para todas as idades e para diferentes estilos - William Silva

A Usaflex, empresa pioneira e líder na fabricação de calçados femininos com conforto, inovação e moda, apresenta o lançamento de sua coleção de Outono-Inverno 2018 na Couromoda — principal feira de calçados, artigos esportivos e artefatos em couro da América Latina — que acontece entre os dias 15 e 18 de janeiro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Durante o evento, os visitantes poderão conhecer os modelos de calçados que foram criados pela marca inspirados no conceito ‘Maria Fernanda Usa. Usa você. Usaflex’. A campanha apresenta a atriz Maria Fernanda Cândido, garota propaganda da marca, e reforça a ideia de empoderamento feminino, na qual a empresa já investe há algum tempo. “A coleção destaca que a mulher pode vestir o que bem entender desde que esteja feliz, satisfeita e à vontade e acreditamos que a Maria Fernanda representa isso muito bem. Claro que exploramos tudo de forma que conforto e moda caminhem juntos”, destaca Eduardo Muller, designer da marca.

Ao todo, serão 70 lançamentos, que expõe um mix de opções para todas as idades e para diferentes estilos.

Entre as principais tendências a Usaflex traz boots, scarpins com salto grosso, tênis e sapatilhas. Modelos com pedrarias e trabalhos manuais, como hand made e floral rústico, são algumas das novidades da coleção. Outros destaques são os tecidos florais com fundo preto, que lembra o jaquard, e as fitas nos calçados casuais, que remetem ao mundo esportivo. Produtos com brilho, paetês, glitter e metalizado são apostas da marca em seus modelos, destacando o prata como tendência para a temporada. Metais, como o cravo, e materiais, como o piton e o couro com acabamento mais liso, também aparecem forte na coleção.

Na cartela de cores, as clientes encontrarão tons diversos como, flora lavanda e o fúcsia, que trazem o universo feminino à tona. Tonalidades mais fortes, como as terrosas que já são constantes no catálogo da marca, também estão presentes. Destaque para o vermelho e o verde militar, trazendo empoderamento para os calçados.

O catálogo de bolsas da marca também será apresentado com novidades e ainda mais incrementado devido ao sucesso dos produtos. Nos destaques aparecem itens em matelassê, feitos em couro e em tecidos esportivos (que estão no DNA da marca). Modelos com estampa piton, usado em detalhes que deixam as bolsas modernas e irreverentes, e com motivos esportivos, como o gorgurão listrado, que garante um ar despojado e atual para as bolsas, estão em alta. “Produtos feitos com a técnica hand made, que são tendência, aparecem deixando a coleção mais rica e sofisticada. Adereços de metal, correntes e argolas também estão presentes e conferem um ar cool para a linha de Inverno”, detalha o designer

Inovação e preocupação com o meio ambiente: linha Masculina, linha Eco e linha Dual Care

Para complementar seu portfólio de produtos, a marca vai apresentar sua linha de produtos masculinos. Composta por seis modelos, os sapatos foram desenvolvidos com os mesmos conceitos dos modelos Usaflex, unindo qualidade e moda. “A produção de modelos masculinos já está em nossos planos há algum tempo. Enxergamos um excelente nicho de mercado e temos certeza que nossos produtos vão atender as necessidades de muitos homens”, destaca Eduardo.

A linha apresenta sapatos com design mais clean, mas que se destacam pela tecnologia e conforto que estão presentes nos modelos. Feitos em lycra, couro macio e elástico, com solado estruturado, o calçado apresenta redução de dobras e costuras internas e é easy feat, ou seja, calça mais fácil, tem a pressão sob os pés reduzida e tem elástico no lugar de cadarço. A palmilha é feita com tecnologia de amortecimento, que auxilia na redução da pressão plantar e o forro possui tratamento antimicrobiano, em que a forração é eficaz no controle de fungo e mau cheiro.

Segundo o designer, essa linha une duas características importantes: estilo e conforto. “São coisas que todo homem está buscando. Querem estar bem vestidos, mas sem perder a oportunidade de poder caminhar de forma mais confortável”, completa.

Para a linha Dual Care, a marca reserva modelos exclusivos feitos com a palmilha Usaflex Dual Care, que possui zonas neutras, ou zona de impacto zero, que inibem a dor nos principais pontos de pressão causada pelo impacto no solo.

A cada passo, o osso do calcanhar recebe descarga de 3,5 vezes o peso corporal. O choque é transmitido para o joelho e para o quadril, originando complicações. Com o uso do calçado Dual Care, os impactos são amenizados auxiliando no alivio das dores sentidas na sola do pé, além de ser uma forma de prevenção de lesões, tanto no pé como no joelho.

Já para seu portfólio de produtos sustentáveis, a Usaflex apresenta os produtos da Eco, linha de calçados que expressa moda, sustentabilidade e atitudes ambientalmente saudáveis. “Os calçados dessa linha unem moda, conforto com materiais especiais que reduzem os impactos na natureza e diminuem os danos ao meio ambiente”, conta Eduardo.

Entre seus principais pontos de destaque, a linha Eco apresenta:

Cabedal de Couro ECO

Processo livre de cromo, o que reduz a contaminação do meio ambiente com metais pesados.

Tecido interno com fios de embalagens PET recicladas

Fios que compõem a forração são produzidos com matéria-prima reciclada oriunda de embalagens PET.

Solado com aproveitamento de resíduos

Solado injetado e produzido com resíduos de borrachas e outros insumos gerados pela própria empresa.

Cadarço

Modelos com cadarços com tingimento a base de corantes neutros que reduzem os resíduos nocivos ao meio ambiente.

Sistema de montagem String

O sistema de montagem String elimina diversos processos da montagem tradicional consumindo menos energia elétrica, contribuindo com as ações sustentáveis promovidas pela Usaflex

Adesivo a base d'água

Utilização de adesivos isentos de solventes em sua formulação, onde sua aplicação não causa danos à saúde e meio ambiente, tendo como meio dispersante a água.