Universitário morre em assalto ao lado da sede do governo do DF

Um estudante da Universidade de Brasília (UnB) de 29 anos morreu após ser esfaqueado em uma assalto na noite desta quinta-feira, 7, em Brasília. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, o jovem voltava de bicicleta da universidade e foi abordado em frente à Câmara Legislativa do DF, nos arredores da sede do governo local. O caso ocorreu por volta das 20h30.

A vítima tinha uma perfuração profunda na axila, além de lesões na mão e no braço. O estudante, que não teve o nome divulgado, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e enviado ao Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos. O caso será investigado pela 5ª Delegacia de Polícia (DP) do Distrito Federal.