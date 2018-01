Universidade vai selecionar 16 professores para curso de Medicina

São 16 vagas - Ilustração

Seguem abertas até o dia 31 pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) as inscrições para preencher 16 vagas para professores do magistério superior, no campus em Três Lagoas - cidade localizada a 338 km de Campo Grande.

As atividades serão desempenhadas em jornadas de 20h semanais, com remunerações de R$ 2.236,29 a R$ 3.305,07. A taxa de inscrição é de R$ 100. As provas serão realizadas no município de Campo Grande entre 23 a 25 de fevereiro.

As oportunidades são para as áreas de Ciências da Saúde - Medicina de Cirurgia/ Anestesiologia (1); Clínica Médica/ Cardiologia (1); Cirurgia (2); Clínica Médica (3); Clínica Médica/ Ginecologia e Obstetrícia (1); Clínica Médica Nefrologia (2); Clínica Médica Oftalmologia (1); Clínica Médica Ortopedia (1); Anatomia Patologia e Patologia Clínica (1); Saúde Materno-Infantil (2) e Psiquiatria (1).

Mais informações sobre o concurso público deverão ser consultadas no site www.concursos.ufms.br.