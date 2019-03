'Universidade pública tem de ser gerida com responsabilidade fiscal', diz Vélez

O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, continuava por volta das 13h desta quarta-feira, 27, na Câmara dos Deputados, numa audiência que já ultrapassa 2 horas de duração. Rodríguez, disse, durante a audiência, que as cotas para o ingresso nas universidades são necessárias, mas a política será temporária.

Sobre universidades públicas, ele avaliou ser preciso "responsabilidade fiscal" e defendeu o aumento do número de alunos em sala de aula. Na França, disse, a proporção é de cerca de 70 alunos por professor. No Brasil, esse indicador seria muito menor. "Eu defendo as universidades públicas. Elas são um patrimônio da nação e devem ser preservadas. Mas têm de ser geridas com responsabilidade fiscal e democratização da sala de aula", completou.

Para um auditório lotado, o ministro afirmou que permanece no cargo, atribuiu a lista de 15 exonerações que ocorreram nos últimos dias a questões de gestão e garantiu que os trabalhos na pasta estão sendo realizados.

Vélez está acompanhado de vários assessores, entre eles, o secretário de Alfabetização Carlos Francisco Nadalin. O secretário foi apontado pelo ex-presidente do Inep Marcus Vinicius Rodrigues, como um dos mentores da decisão, mais tarde suspensa, de adiar a avaliação de crianças em período de alfabetização. A exoneração foi assinada nesta terça-feira. Vélez disse que Rodrigues teria "puxado o tapete", empregando incorretamente a expressão.