Universidade promove projeto para auxiliar vestibulandos nas provar do ENEM

Com o intuito de auxiliar os estudantes que prestarão o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), a Anhanguera de Campo Grande promove uma série de videoaulas gratuitas, com os conteúdos das provas, a partir de 1º de setembro. O projeto Trilha do Enem apoia os alunos a aprimorarem o aprendizado por meio de simulados e estudo personalizado.

Além das transmissões com professores, os estudantes contarão com simulados do Enem. Após a realização das provas haverá correção das avaliações ao vivo. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site http://www.trilhadoenem.com.br/.

"Além de disponibilizar conteúdo atualizado e de qualidade, a plataforma possibilita aos estudantes compartilharem suas opiniões, dificuldades e expectativas com relação à prova. Por meio desse diário virtual, o aluno também pode solicitar reforço específico para melhorar o seu plano de estudo", explica a diretora do Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande, Marlucy Xavier.

De acordo com balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Mato Grosso do Sul possui 82.874 candidatos que se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2017. A prova acontecerá entre os dias 05 e 12 de novembro.

SERVIÇO

Anhanguera de Campo Grande | Trilha do Enem

Programação e inscrições: http://www.trilhadoenem.com.br/.

