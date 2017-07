Universidade oferece 160 vagas em minicursos de férias em Campo Grande

A Universidade Uniderp pólo Agrárias oferece nesta sexta-feira (28) 160 vagas em minicursos de férias para quem deseja desenvolver novas habilidades pessoais e profissionais.

Os minicursos serão de primeiros socorros, produção de sabonetes, nutrição, exercícios físicos, estética e curso básico para preparar risoto. As capacitações serão ministradas por professores da instituição e com duração de, no máximo, quatro horas, com certificado de conclusão.

Para participar é necessário ter no mínimo 16 anos e se cadastrar no link: http://zip.net/bqtNdV

Para mais informações o telefone de contato da instituição é (67) 3309-6500.

