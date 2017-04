Universidade leva serviços gratuitos ao bairro Universitário

Neste sábado (29), a Unigran Capital e a Unigran Net vão realizar um grande evento no bairro Universitário: a 6ª Edição do Dia da Responsabilidade Social. O evento, gratuito e aberto ao público, vai oferecer atendimento na área de saúde, como medição da pressão arterial, glicemia, IMC, orientação nutricional e psicológica, lazer, esporte e entretenimento, serviços de estética, como massagem e design de sobrancelhas, além de orientação para acesso ao mercado de trabalho e cuidados com o meio ambiente.

O Dia da Responsabilidade Social será realizado das 9h às 12h, na sede do Polo II da Unigran Net – Polo Guaicurus, localizado à Rua Marquês de Olinda, 1.069, entre as ruas Filomena Segundo Nascimento e Francisco Aguiar Pimenta, no Bairro Universitário.

Esta será a 6ª Edição do Dia da Responsabilidade Social da Unigran Capital e Unigran Net. Os objetivos do evento são prestar informações e ofertar serviços básicos à comunidade nas áreas de saúde preventiva, estética, meio ambiente, lazer, carreira e emprego. Em parceria com a Pax Campo Grande, também serão oferecidos cortes de cabelo gratuito, sorteio de brindes e cestas básicas.

Na programação, atividades como orientações de saúde, atendimentos em estética, gestão de empresas, workshop de informática, orientação psicológica e nutricional, meio ambiente, orientação para acesso ao mercado de trabalho, lazer, esporte e entretenimento.

Para as crianças, pinturas com lápis de cor, giz de cera, guache, pinturas no rosto, cama elástica, rodas de histórias e muitas brincadeiras.

Compromisso Social

A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior - ABMES incentiva as IES de todo o país a desenvolverem ações que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da comunidade, dentre elas, a realização do Dia da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular.

Ao realizar o Dia da Responsabilidade Social, cada instituição reitera que seu compromisso vai além de oferecer a formação acadêmica - inclui a formação de cidadãos conscientes de suas responsabilidades com a sociedade, sobretudo com os menos favorecidos.

"As ações de responsabilidade social empreendidas pela Faculdade Unigran Capital e Unigran Net já são tradicionais e tem forte repercussão positiva nas comunidades contempladas, proporcionando a centenas de pessoas serviços e lazer gratuitos”, comenta o professor Marcos Lomba, coordenador de Ensino e Extensão da Unigran Capital.

Serviço

Dia da Responsabilidade Social

Horário: das 9h às 12h

Local: Polo II da Unigran Net – Rua Marquês de Olinda, 1.069, no Bairro Universitário.

