Universidade Estadual recebe até 9 de março inscrições do passe estudantil

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) recebe até o dia 9 de março deste ano as inscrições para o Passe de Estudante em Campo Grande. O benefício é oferecido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande. Esta é a quarta remessa do benefício e a previsão de chegada é 17 de abril.

Conforme divulgado pela universidade, para se inscrever, o aluno deve acessar a página passe.capital.ms.gov.br, preencher os dados solicitados sem abreviações, imprimir o protocolo e levar até a gerência da unidade, localizada na rodovia MS-080 - saída para Rochedo - até as 17hs.

Os alunos também deverão apresentar a cópia do CPF (menor de idade deve apresentar cópia do CPF do responsável), cópia do comprovante de residência, cartão do estudante, uma foto 3x4 recente e comprovante de pagamento da guia, que deve ser retirada nos terminais de transbordo.

Os alunos cadastrados nas remessas anteriores podem retirar o passe na sala de multimeios, que fica no bloco A, na Unidade da UEMS em Campo Grande. Os cartões devem ser retirados pessoalmente, com apresentação de um documento com foto.

Serviço - Mais informações ou dúvidas ligue (67) 3901-4621, na Gerência da UEMS em Campo Grande.