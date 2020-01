Universidade Estadual publica edital para seleção de professor de Engenharia Mecânica com salário de até R$ 8,6 mil

Os salários variam de R$ 1.191,63 a R$ 8.698,87 - Arquivo

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) publicou edital, nesta quinta-feira (23), com a abertura de inscrições para seleção de professores temporários e de cadastro reserva. A vaga disponível é para a área de Engenharia Mecânica em Dourados, a 225 km de Campo Grande. Os salários podem chegar a R$ 8,6 mil.

Para participar, o candidato deve ter graduação em Engenharia Mecânica, Engenharia Física, Engenharia Mecatrônica ou Engenharia de Materiais. Os salários variam de R$ 1.191,63 a R$ 8.698,87, a depender da titulação e carga horária.

Para se inscrever, o candidato precisa acessar a ficha de inscrição no site da UEMS e encaminhar juntamente com os documentos exigidos no edital até o dia 5 de fevereiro. Documentos devem ser encaminhados ao Setor de Concurso e Seleção da UEMS, localizada na rodovia Dourados/Itahum, km 12.

Confira o edital no Diário Oficial do Estado, a partir da página 55.