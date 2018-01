Universidade Estadual abre inscrições de cadastro reserva para docentes

- Divulgação

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) abriu no dia 5 de janeiro o período de inscrições, que encerra em 12 de fevereiro, para seleção de professor formador para cadastro reserva para atuar nas disciplinas dos cursos de Pedagogia, Ciências Sociais, Administração Pública e Gestão Pública na modalidade Educação a Distância.

Os candidatos selecionados no limite das vagas receberão uma bolsa mensal no valor de R$ 1.300, a ser paga diretamente pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB-Capes), do Ministério da Educação.

O período de duração das bolsas será limitado à duração da disciplina selecionada no curso escolhido, ao qual o Professor Formador se vinculará para a oferta de Disciplina Convencional, uma mensalidade de bolsa para cada 15 horas-aula, incluídas as disciplinas de estágio, TCC e optativas (ou eletivas), podendo ser concedida por tempo inferior ou mesmo sofrer interrupção, nos termos da legislação vigente.

Conforme o cronograma a análise de currículo ocorrerá entre os dias 13 a 17 de fevereiro e a prova didática entre os dias 19 a 24 de fevereiro.

O cadastro reserva será estabelecido, por curso, dentre as disciplinas disponíveis para o primeiro ano e que serão ministradas, ordinariamente, durante o ano de 2018, conforme abaixo elencadas. Cada candidato poderá concorrer em uma única disciplina por curso.