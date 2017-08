Universidade comemora o Dia do Psicólogo com debates durante a semana

De hoje até sexta-feira, às 19h, estudantes e profissionais da área de Psicologia debatem sobre diversos aspectos da saúde mental, na unidade Matriz da Uniderp. O encontro é gratuito e faz parte da 2ª Jornada Acadêmica, promovida em comemoração ao Dia do Psicólogo, celebrado em 27 de agosto.

De acordo com a coordenadora do curso de Psicologia da Uniderp, Camila Sichinel, a programação contempla quatro palestras que abordarão os tipos de transtornos mentais e os mecanismos utilizados; alienação parental: amor, ódio e culpa entrelaçados; promoção da saúde mental; e angustia dor e sofrimento acadêmico. "Discussões sobre a prevenção de doenças ajudam a reduzir a prevalência e a gravidade do adoecimento da população, o que é fundamental para a atuação dos profissionais e estudantes de Psicologia," explica Camila.

Dentre os palestrantes da jornada estão as docentes da Uniderp, Avany Cardoso e Maiara Bacha, o professor e teólogo Edilson dos Reis e o médico residente em Psiquiatria na Santa Casa, Luís Gustavo Ribeiro. Para participar das atividades, basta inscrever-se na portaria do evento, as vagas são limitadas. A realização do evento é realizada pela Associação Atlética Acadêmica de Psicologia Uniderp.

Serviço

Uniderp | 2ª Jornada Acadêmica de Psicologia

Data: de 23 a 25 de agosto

Horário: às 19h

Local: Auditório do bloco 7 da Uniderp

Endereço: Avenida Ceará, 333.

Inscrições: gratuitas; na portaria do evento

