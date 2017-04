Universiade Estadual de Mato Grosso do Sul lança campanha contra plágio no meio acadêmico

Dourados (MS) – A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) lançou, nesta segunda-feira (10.4), a campanha “Integridade e Ética na Pesquisa”, contra o plágio no meio acadêmico. O evento aconteceu no anfiteatro Central, bloco A, da unidade de Dourados contou com a palestra “Integridade e Ética na Pesquisa: (des) honestidade na autoria científica”, ministrada pelo pesquisador, Marcelo Krokoscz, e atual coordenador do Programa de Iniciação Científica da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado – Fecap – São Paulo/SP e autor do livro “Outras Palavras Sobre Autoria e Plágio”.

Na ocasião, foi apresentada a vídeo-campanha produzida pela Assessoria de Comunicação Social da Uems. “Se não foi você que escreveu, não é seu!”, encenada pelos acadêmicos do curso de Artes Cênicas da Universidade, unidade de Campo Grande, além do especial jornalístico sobre plágio, disponível na página da Uems.

Para a Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação, Luciana Ferreira da Silva, a ideia da Campanha teve origem por conta da necessidade de mobilizar a comunidade científica e acadêmica para que se possa continuar a ter liberdade para pesquisar. “A intenção é mobilizar os pesquisadores e todos os alunos, para que realmente entendamos o sentido e qual é a gravidade de não se trabalhar com ética. Há muitos casos em todas as esferas tanto com alunos de graduação como da pós-graduação, no ensino, na pesquisa e na extensão. Então é um assunto que a cada dia precisa ser mais discutido”, ressaltou a pró-reitora.

O evento contou com a presença do reitor da Uems, professor Fábio Edir dos Santos Costa , do vice-reitor, Laércio de Carvalho, além dos pró-reitores e diretores da instituição.

A Campanha é uma realização da Uems, por meio da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP), da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proec), da Assessoria de Comunicação Social, do Comitê de Ética, do curso de Artes Cênicas, com o apoio do Projeto Mídia & Ciência da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect).

Veja aqui a Campanha.

Tatiane Queiroz – Universidade Estadual de MS

